Определите вид четырехугольника. с решением пожалуйста!!!! вторая и четвёртая задача

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Первый четырехугольник параллелограмм второй -ромб первый не может быть прямоугольником,потому что тогда было бы ВО=СО=АО=ДО,значит параллелограмм, медиана делит сторону пополам, ВО= ОД АО=ОС, точка пересечения диагоналей параллелограмма делит их на равные части У второй фигуры ,если треугольники равносторонние,все углы по 60 градусов, значит противоположные углы по 60 (острые), а другие тупые 60+60=120 градусов, угол В и угол Д. И стороны в равностороннем треугольнике равны. Значит, фигура ромб.