Какие пороки высмеивает Фонвизин в комедии Недоросль?

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Как мне кажется мне такой вопрос задовали я ответил так: Автор показал плохое воспитание которое ему дали Митрофан вырос полный невежда,незнающий ни арифметике,ни географии,ни русского языка он не умеет уважать достоинства других людей.Автор объясняет пороки людей их не правельным воспитанием и дремучем невежеством.Митрофану не хватает материнской любви и внемания.Комедия "Недоросль" Д.И.Фонвизина затронул очень важную проблему того времени о воспитании молодёжи и взаимоотношений между отцами и детьми.