Опередили как вода передвигается в почву
Окружающий мир
Опередили как вода передвигается в почву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она передвигается через промежутки в почве
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