Произведения где герой ищет легкие пути( в жизни)
Литература
Произведения где герой ищет легкие пути( в жизни)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С. Пушкин "Евгений Онегин"-герой Евгений Онегин. А.С. Пушкин "Дубровский"- герой Владимир. А.Н. Островский "Гроза"- герой Борис. М.Ю. Лермонтов " Герой нашего времени" - герой Печорин.
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