Пожалуйста помогите !!! Нужно написать сочинение про золотую осень . Начало уже есть и немного описание . Описание начинается там : Наступила золотая осень - прекрасное время года . Красота осеннего леса очаровывает душу ....
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Пожалуйста помогите !!! Нужно написать сочинение про золотую осень . Начало уже есть и немного описание . Описание начинается там : Наступила золотая осень - прекрасное время года . Красота осеннего леса очаровывает душу . Наряды деревьев радуют глаз . Музыка падающих листьев продолжите пожалуйста .
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Наступила золотая осень прекрасное время года красота осеннего леса очаровывает душу нарядные деревья радуют глаз музыка падающих листьев начинает халодать звери готовы запасаться на зиму
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