Скорее SOS но НЕНУЖНЫЕ ОТОВЕТЫ НЕ ПИСАТЬ У каког типа червей: Вторичная полость тела: Есть кровеносная система: Упрощенная форма тела: ПЛОСКИЕ ПЛОСКИЕ ИЛИ КОЛЬЧАТЫЕ черви

Биология

Скорее SOS но НЕНУЖНЫЕ ОТОВЕТЫ НЕ ПИСАТЬ У каког типа червей: Вторичная полость тела: Есть кровеносная система: Упрощенная форма тела: ПЛОСКИЕ ПЛОСКИЕ ИЛИ КОЛЬЧАТЫЕ черви

Автор: Гость