Скорее SOS но НЕНУЖНЫЕ ОТОВЕТЫ НЕ ПИСАТЬ У каког типа червей: Вторичная полость тела: Есть кровеносная система: Упрощенная форма тела: ПЛОСКИЕ ПЛОСКИЕ ИЛИ КОЛЬЧАТЫЕ черви
Биология
Скорее SOS но НЕНУЖНЫЕ ОТОВЕТЫ НЕ ПИСАТЬ У каког типа червей: Вторичная полость тела: Есть кровеносная система: Упрощенная форма тела: ПЛОСКИЕ ПЛОСКИЕ ИЛИ КОЛЬЧАТЫЕ черви
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Гость:
1 Кольчатые 2 Кольчатые 3Плоские
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