Сочинение Тараз Бульба

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Тарас Бульба — главный герой одноименной повести Н. Гоголя. Это запорожский полковник, который воплотил в себе лучшие черты украинского казачества. Известный русский критик писал: «Что такое Тарас Бульба? Герой, представитель жизни целого народа, целого политического общества в известную эпоху жизни» . Тарас Бульба — мужественный и отважный воин, который прославил себя во многих боях. «Нет у нас никого, кто ровня ему в доблести» . Наисвятейшее для него дело — оборона веры и отчизны. Этому он посвятил всю жизнь, в таком же духе воспитывал и сыновей. Часто он был к ним слишком суровый, не показывал глубоко скрытую родительскую любовь. Но тайком миловался Остапом («О! но этот будет со временем хороший полковник!») . И об Андрее думал: «И этот хороший — враг бы не взял его! — вояка! Не Остап, но хороший, хороший также вояка! » Когда же Андрей изменил казакам ради прекрасной полячки, отец собственноручно его убил. Невероятными усилиями Тарас Бульба пробирается в Варшаву и поддерживает Остапа в его последнюю самую тяжелую минуту. Отважным, опытным командиром обнаруживает себя Тарас, когда его избрали наказным атаманом. В первую очередь для него — верность вере, отчизне и обществу. Это видно не только из его знаменитой речи об обществе и боевом братстве, но в поступках. И в последнюю свою минуту он пытается помочь товарищам. Тарас Бульба — народный герой, который воплотил в себе лучшие черты запорожского казачества, силу и свободолюбие украинского народа