В первом ряду поставили 6 солдатиковна ростаянии 5 втором ряду 8 солдатиков на ростаянии 3 см
Математика
В первом ряду поставили 6 солдатиковна ростаянии 5 втором ряду 8 солдатиков на ростаянии 3 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*6=30-1=29 2)8*3=24-2=22
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