Охарактерезуйтее взгляды жана кальвина
История
Охарактерезуйтее взгляды жана кальвина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он считал, что судьба человека предопределена, если ты успешен, богат и властен, то тебе поаезло. Если же наоборот, ты беден, вынужден жить в муках, то бог выбрал тебя в качестве человека, которому он будет довать препадствия.
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