Охарактерезуйтее взгляды жана кальвина

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Охарактерезуйтее взгляды жана кальвина
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он считал, что судьба человека предопределена, если ты успешен, богат и властен, то тебе поаезло. Если же наоборот, ты беден, вынужден жить в муках, то бог выбрал тебя в качестве человека, которому он будет довать препадствия.
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