Опредили главную мысль рассказа Ю.Яколовлева полосатая палка

Литература
Опредили главную мысль рассказа Ю.Яколовлева полосатая палка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик понял что он таким эгоистичным и плохим был и тогда он понял что палку нельзя было отобирать и надо было спросить можно или нет.
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