Опредилите потенциальную энергию еловой шишки массой 20г висящей на елке на высот?? 45м от земли
Физика
Опредилите потенциальную энергию еловой шишки массой 20г висящей на елке на высот?? 45м от земли
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия шишки будет равна E=mgh=0.02*45*10=9Дж, массу перевела в кг.
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