Опредилите потенциальную энергию еловой шишки массой 20г висящей на елке на высот?? 45м от земли

Физика
Опредилите потенциальную энергию еловой шишки массой 20г висящей на елке на высот?? 45м от земли
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потенциальная энергия шишки будет равна E=mgh=0.02*45*10=9Дж, массу перевела в кг.
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