Орфаграфический разбор слов блещут , в синем море , сбегает

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Орфаграфический разбор слов блещут , в синем море , сбегает
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово блещут-   блещ это корень, ут это окончание                                           слово море - мор это корень,  е это окончание                                                 слово сбегает- с это приставка, бег это корень, а это суффикс,ет это окончание
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