Орфаграфический разбор слов блещут , в синем море , сбегает
Русский язык
Орфаграфический разбор слов блещут , в синем море , сбегает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово блещут- блещ это корень, ут это окончание слово море - мор это корень, е это окончание слово сбегает- с это приставка, бег это корень, а это суффикс,ет это окончание
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