Складіть діалог(не менше 10 реплік) на тему чи завжди потрібно говорити правду) дуж?? потрібно
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Складіть діалог(не менше 10 реплік) на тему чи завжди потрібно говорити правду) дуж?? потрібно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привіт-Привіт-Як,спави-Гарно, а в тебе-теж все гарно, але мені батьки поставили запитання "чи завжди треба говорити правду?" Я не розумію,що відповісти.-Це ж легко. Скажи, так.-Ні, я не завжди так роблю!-Але ж це невірно, тому що можуть бути погані наслідки!_Так, я про це не думав! Все я знаю що відповісти! Дякую що допоміг мені переосмислити всі моі вчинки!-Будь-ласка.
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