Решите уравнение: 3х-4 5х-7 4х+5 ____ + ____ = _____ 9 6 18

Алгебра
Решите уравнение: 3х-4 5х-7 4х+5 ____ + ____ = _____ 9 6 18
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Домножим обе части уравнения на 18 2(3х-4)+3(5х-7)=4х+5 6х-8+15х-21=4х+5 17х=34 х=2 Ответ: х=2
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