Решите уравнение: 3х-4 5х-7 4х+5 ____ + ____ = _____ 9 6 18
Алгебра
Решите уравнение: 3х-4 5х-7 4х+5 ____ + ____ = _____ 9 6 18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Домножим обе части уравнения на 18 2(3х-4)+3(5х-7)=4х+5 6х-8+15х-21=4х+5 17х=34 х=2 Ответ: х=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
1. как человек становится равнодушным? действительно ли надо бояться равнодушных? 2. можно ли воспитать в себе способность бескорыстно помогать д...
Английский язык
Поставьте предложение в правильном порядке !!!a)The grasshopper saw an ant.b)The grasshopper didn't like the idea.c)A grasshopper lived in the gree...
Русский язык
Прочитай предложения каждое простое предложение чтобы получилось сложное предложение запиши подчеркни основы сложных предложений?