Основные занятия городского населения в 17 веке

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Основные занятия городского населения в 17 веке
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Збиральнитство грибів ягід ловля риби охота виготовлення зброї вирощування харчів випасання худоби готування іжи.
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