От двух станций,расстояние между которыми 420км,одновременно на встречу друг другу выехали два автобуса. Скорость 1-79км/ч,а 2-61км/ч. Через сколько часов они встретились?

Математика

От двух станций,расстояние между которыми 420км,одновременно на встречу друг другу выехали два автобуса. Скорость 1-79км/ч,а 2-61км/ч. Через сколько часов они встретились?

Автор: Гость