От двух станций,расстояние между которыми 420км,одновременно на встречу друг другу выехали два автобуса. Скорость 1-79км/ч,а 2-61км/ч. Через сколько часов они встретились?
Математика
От двух станций,расстояние между которыми 420км,одновременно на встречу друг другу выехали два автобуса. Скорость 1-79км/ч,а 2-61км/ч. Через сколько часов они встретились?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
79 км/час + 61 км/час = 140 км/час (скорость сближения) t=S:V 420 км : 140 км/час = 3 часа Ответ: они встретились через 3 часа
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