Про что рассказ "разноцветная бабочка" очень краткое содержание Дам 246 баллов
Литература
Про что рассказ "разноцветная бабочка" очень краткое содержание Дам 246 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На морском берегу живет бабушка.Её зовут Анисья.Сколько ей лет никому не ведомо.Она ждет когда сын Тимошка вернется.Он побежал за бабочкой в горы и пропал.Он упал в пропасть.Он начал копать ход сквозь гору к матери. Тимошка уже повзрослел даже начал стариться.Тогда он понял что у матери было лучше.К тому времени когда он прорыл ход он ослеп.Мать дала ему ласки и Тимофей снова стал ребенком.А Анисья умерла.
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