Упр 831 пожалуйстаааааа

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Упр 831 пожалуйстаааааа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зелёные косы,тонкие ветви,белое платье,кружевная листва,горячее лето,лесная опушка-словосочетания прил+сущ.Какие?Какое?Какая?К имени прилагательному.
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