От куска проволоки сначала отрезали 22дм,а потом ещё столько же. Осталось 56дм проволоки . Сколько дециметров проволоки было в куске?
Математика
От куска проволоки сначала отрезали 22дм,а потом ещё столько же. Осталось 56дм проволоки . Сколько дециметров проволоки было в куске?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+22=44(дм) 44+56=100(дм)
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