От куска проволоки сначала отрезали 22дм,а потом ещё столько же. Осталось 56дм проволоки . Сколько дециметров проволоки было в куске?

Математика

От куска проволоки сначала отрезали 22дм,а потом ещё столько же. Осталось 56дм проволоки . Сколько дециметров проволоки было в куске?

Автор: Гость