От станции до поселка 210 км. Из поселка на станцию выехала машина со скоростью 65км/??. На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа после выезда?

Математика

От станции до поселка 210 км. Из поселка на станцию выехала машина со скоростью 65км/??. На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа после выезда?

Автор: Гость