От станции до поселка 210 км. Из поселка на станцию выехала машина со скоростью 65км/??. На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа после выезда?
Математика
От станции до поселка 210 км. Из поселка на станцию выехала машина со скоростью 65км/??. На каком расстоянии от станции будет машина через 3 часа после выезда?
Ответ(ы):
Гость:
1)65х3=195км - она пройдет за 3 часа 2)210-195=15км - расстояние до станции Ответ : сама))
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