В реках водятся жирные лещи золотые ?зи . Какую букву вставить
Русский язык
В реках водятся жирные лещи золотые ?зи . Какую букву вставить
Ответ(ы):
Гость:
ВСТАВЬ БУКВУ Я (РЫБА ЯЗЬ)
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