Отличие летописи,,сказазания о смерти олега,, от песни о вещем олеге

Литература
Отличие летописи,,сказазания о смерти олега,, от песни о вещем олеге
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное,в летописи говорится именно о его смерти как это было.А именно в песни вся картина происходящего
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