Помогите, пожалуйста. Написать мини сочинение-рассуждение "Счастливые часов не ??аблюдают"

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Это прекрасное выражение, произнесенное главной героиней великой грибоедовской комедии «Горе от ума», стало крылатой фразой не случайно. Ведь человек, испытывающий радость, восторг и небывалый подъем эмоций, действительно не замечает, как пролетает время в душевной беседе или приятном времяпрепровождении. Для истинного счастья человека нет границ, и если время, час за часом, минута за минутой бежит незаметно, то это самое естественное состояние, в котором пребывает душа, в котором она по-настоящему наслаждается каждым мгновеньем. Бывает жаль, что человек зачастую не слишком ценит время своей жизни. И бесцельную его трату можно с полной ответственностью назвать преступлением. Однако высокие чувства и внутренняя гармония, счастливые мгновенья очень дороги, и именно из них и складывается ценность всей жизни, пускай даже они и не часты. Для человека важно быть счастливым, что бы он ни вкладывал в это понятие. Важно быть нужным кому-то, любимым и любить самому. В труде, исканиях и гармоничных отношениях счастливый человек живет и радостно, и полно, ему доступно многое. Но именно тогда бег времени и кажется неимоверно быстрым и стремительным. Как долго длится время в тягостной и скучной беседе, длительном ожидании и тяжелой работе. И, беспрестанно поглядывая на часы, мы поражаемся тому, как медленно движутся стрелки. Но стоит в жизни произойти чему-то замечательному – приятному и перспективному знакомству, романтической встрече, любимой работе или увлекательному путешествию, как время вновь ускоряет свой ход, и, окунаясь в это счастье, уже и некогда взглянуть на часы. Но значит ли это, что человек, так часто испытывающий счастье, гораздо быстрей и незаметней проживает свою жизнь? Означает ли это преждевременную старость и грусть о навсегда ушедших временах? Отнюдь! Лишь яркие, страстные, волнительные моменты и наполняют наше существование. И тем, кто в своей жизни никогда не забывал о часах, гораздо сложнее смириться с однообразием и заурядностью своей жизни. Приятно быть человеком практического склада, всегда разумно планирующим свою работу и досуг. Но в жизни каждого, пусть даже самого сдержанного и педантичного человека, непременно должны быть светлые, памятные и счастливые моменты, которые украсят его дни, заставят сердце биться сильнее, а стрелки часов вращаться в бешеном, страстном режиме. «Счастливые часов не наблюдают», - и в этом есть самая естественная и истинная правда, спорить с которой и неразумно, и нелепо.