Отметь слова,в которых второй по счёту звук-мягкий согласный.Ушиб,крючок,деньги,у??ащийся,оценка,львы.
Русский язык
Отметь слова,в которых второй по счёту звук-мягкий согласный.Ушиб,крючок,деньги,у??ащийся,оценка,львы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему мнению слова нужно выбрать вот эти: кРючок; уЧащийся (ч всегда мягкий). Но может еще кто-то ответить Вам.
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