Прочитайте.подбери к данным именам прилагательным подходящие посмыслу существительые .запишите русский.гредский.душистая.большое.любимая.зимнее.сочные.косолапый.
Русский язык
Прочитайте.подбери к данным именам прилагательным подходящие посмыслу существительые .запишите русский.гредский.душистая.большое.любимая.зимнее.сочные.косолапый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский человек, душистая трава, большое пламя, любимая песня, зимнее утро, сочные коржики, косолапый мишка
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