Определите массу вещества, полученного при окислении железа массой 56 г содержаще??о 5% примесей хлором объемом 2,24л, если выход продукта составляет 98% от теоретически возможного.

Химия
Определите массу вещества, полученного при окислении железа массой 56 г содержаще??о 5% примесей хлором объемом 2,24л, если выход продукта составляет 98% от теоретически возможного.
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Гость:
Сложна, сложна, сложна!!
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