Найдите значение степени: а)(-2/3) в квадрате б)(-0,5) в кубе
Математика
Найдите значение степени: а)(-2/3) в квадрате б)(-0,5) в кубе
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=4/9 =-0,0625
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