Помогите пожалуйста напишите причины и подпосылки объединения русских земель.Ус??ление Московского княжества.

История
Помогите пожалуйста напишите причины и подпосылки объединения русских земель.Ус??ление Московского княжества.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) бояре и церковь были за объединение русских земель ( в учебнике написано почему) 2) торговле мешали границы княжеств, за пересечение которых взымалась плата. 3) изгнание монголов из русских земель
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