Отношения монголо-татар с русскими князьями и церковью

Гость: Гость:

В период покорения Руси Русская Церковь также подверглась страшному разгрому. Но, будучи веротерпимыми и зная, какой силой обладает Церковь, монгольские ханы стали оказывать ей поддержку. Церковь была освобождена от налогов, за оскорбление Церкви по монгольским законам полагалась смерть. Первые 100 лет после монгольского нашествия Русь лежала в руинах, но Русская Церковь расцвела. Большое распространение получила монастырская жизнь. Только во второй половине ХIII в. в северных лесах возникло 200 монастырей. Русская Церковь стал тем сосудом, где хранился, пестовался, укреплялся, распространялся дух русского народа. Вначале церковь поддерживала мирные отношения с ханами Золотой Орды. Но в 1312 г. Орда перешла в ислам. После этого ханы Орды стали проводить политику нетерпимости по отношению к православию. В частности, в Орде было казнено 70 царевичей чингизидов за исповедование православия. После принятия католичества в 1387 г. политику нетерпимости по отношению к православию стала проводить и Литва. И тогда Русская Православная Церковь начала поддерживать русских князей в их стремлении к независимости.