Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.

Гость: Гость:

Вобщем для начала нужно было нарисовать два отрезка пересекающих друг друга в центре. И соединить концы отрезков. Получилась фигура похожая на параллелограмм. точнее он и получился)))) Дано: АD и ВС угол АBC=64 угол АОС=56 Найти:Угол АСD угол ABC= углу OCD угол AOC= Углу BOD угол DOC=90-56=34 и равен углу AOB Найдем угол ОАВ=180-(64+34)=82 и равен углу CDO угол ОАС=180-угол ОАВ=180-82=98 угол ОСА =180-(56+98)=16 угол АСD=углу ОСD+ угол ОСА= 64+16=80