Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.

Геометрия
Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вобщем для начала нужно было нарисовать два отрезка пересекающих друг друга в центре. И соединить концы отрезков. Получилась фигура похожая на параллелограмм. точнее он и получился)))) Дано: АD и ВС угол АBC=64 угол АОС=56 Найти:Угол АСD угол ABC= углу OCD угол AOC= Углу BOD угол DOC=90-56=34 и равен углу AOB Найдем угол ОАВ=180-(64+34)=82 и равен углу CDO угол ОАС=180-угол ОАВ=180-82=98 угол ОСА =180-(56+98)=16 угол АСD=углу ОСD+ угол ОСА= 64+16=80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему жадность каждому горю ночало
Ответить
Математика
Сколько минут в 3/4 часа?
Ответить
Обществознание
Памятка если вас остановил сотрудник полиции
Ответить
Геометрия
Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.
Ответить
Математика
В каком уравнении можно найти значения а ?10:а=2400 5×а=3025 10300×а=5 а+3490=576
Ответить