Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.
Геометрия
Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вобщем для начала нужно было нарисовать два отрезка пересекающих друг друга в центре. И соединить концы отрезков. Получилась фигура похожая на параллелограмм. точнее он и получился)))) Дано: АD и ВС угол АBC=64 угол АОС=56 Найти:Угол АСD угол ABC= углу OCD угол AOC= Углу BOD угол DOC=90-56=34 и равен углу AOB Найдем угол ОАВ=180-(64+34)=82 и равен углу CDO угол ОАС=180-угол ОАВ=180-82=98 угол ОСА =180-(56+98)=16 угол АСD=углу ОСD+ угол ОСА= 64+16=80
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Отрезки АД иВС пересекаются в точке О и делятся этой точкой пополам.Найдите угол АСД,если уголАВС=64градуса,уголАСО=56градусов.