Помогите заранее спасибо:3 Выпишите из произведений художественной литературы *??мертвой Царевне и семи богатырях 5 предложений с обращениями. Обращения подчеркните. Объясните знаки препинания прошу вас(
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Помогите заранее спасибо:3 Выпишите из произведений художественной литературы *??мертвой Царевне и семи богатырях 5 предложений с обращениями. Обращения подчеркните. Объясните знаки препинания прошу вас(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.свет мой, зеркальце,скажи,да всю правду доложи. 2.ох ты,дитятко девица! 3.что,Соколко,что с тобою? 4 Месяц,месяц,мой дружок,позолоченный рожок! 5.ветер,ветер,ты могуч ты гоняешь стаи туч
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