Решите уравнение 9целых 17/57 - Х=4целых 13/38

Математика
Решите уравнение 9целых 17/57 - Х=4целых 13/38
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-x=4,13/38-9,17/57 |умножить на (-1) x=9,17/57-4,13/38 x=530/57-165/38  Общий знаменатель-114, умножаем первую дробь на 2, вторую на 3 x=1060/114-495/114 x=565/114 x=4,109/114 Как-то так
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