Все интервалы от звука соль начиная с чистой примы зарание спасибо
Музыка
Все интервалы от звука соль начиная с чистой примы зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соль-соль(чистая прима), соль-ляb(м.2),соль-ля(б.2),соль-сиb(м.3),соль-си(б.3),соль-до(ч.4),соль-до#(ув.4),соль-реb (ум.5),соль-ре(ч.5),соль-ре#(ув.5),соль-миb(ум.6),соль-ми(ув.6),соль-ми#(ум.7),соль-фа(ув.7),соль-соль (ч.8) ч.-читая ув.-увеличенная ум.-уменьшенная b-бемоль #-диез Отметь как лучший пожалуйста
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