Отрицательные последствия выпоса скота
Биология
Отрицательные последствия выпоса скота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выбивают копытами корни травы, в следствии перестают вырастать кормовые травы
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