ПОМОГИТЕ! ответьте: 1.Чем было опасно для Рима разорение крестьян? 2.Почему Сена?? не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон в народном собрании? 3.Нарушали ли батья Гракхи своими действиями римские обычаи и пор...

История

ПОМОГИТЕ! ответьте: 1.Чем было опасно для Рима разорение крестьян? 2.Почему Сена?? не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон в народном собрании? 3.Нарушали ли батья Гракхи своими действиями римские обычаи и порядки?А их противники из числа сенаторов? 4.Могла ли Корнелия гордиться своими сыновьями? 5. Сосчитайте,через сколько лет после разрушения Коринфа и Карфагена начались гражданские войны.

Автор: Гость