ПОМОГИТЕ! ответьте: 1.Чем было опасно для Рима разорение крестьян? 2.Почему Сена?? не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон в народном собрании? 3.Нарушали ли батья Гракхи своими действиями римские обычаи и пор...
История
ПОМОГИТЕ! ответьте: 1.Чем было опасно для Рима разорение крестьян? 2.Почему Сена?? не разрешил Тиберию Гракху предлагать земельный закон в народном собрании? 3.Нарушали ли батья Гракхи своими действиями римские обычаи и порядки?А их противники из числа сенаторов? 4.Могла ли Корнелия гордиться своими сыновьями? 5. Сосчитайте,через сколько лет после разрушения Коринфа и Карфагена начались гражданские войны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разорение крестьян было опасно для Рима кризисом и голодом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслите значение выражений 0,4•17•2,5 = 0,125•4,3•80= 0,05•6,73•0,2= 0,4•0,36•5= Прошу ребята помогите через 10 мин. звонок на урок.
Русский язык
Сочинение рассуждение Хочешь жить под алым парусом-учись любить людей ))) срочно н??пешите пожалуйста )
Математика
Математика