Оцените, на какое расстояние нужно приблизиться к Юпитеру, чтобы его угловой разм??р сравнялся со средним угловым размером полной Луны на Земле? ОЧЕНЬ СРОЧНО!

География

Оцените, на какое расстояние нужно приблизиться к Юпитеру, чтобы его угловой разм??р сравнялся со средним угловым размером полной Луны на Земле? ОЧЕНЬ СРОЧНО!

Автор: Гость