Оцените, на какое расстояние нужно приблизиться к Юпитеру, чтобы его угловой разм??р сравнялся со средним угловым размером полной Луны на Земле? ОЧЕНЬ СРОЧНО!

География
Оцените, на какое расстояние нужно приблизиться к Юпитеру, чтобы его угловой разм??р сравнялся со средним угловым размером полной Луны на Земле? ОЧЕНЬ СРОЧНО!
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Ответ(ы):
Гость:
1000000 свететовых лет .вроде бы
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