Ответьте на задания....................................
Русский язык
Ответьте на задания....................................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 задание. Ответы: а) -0,2 б) 4 в) -30 г) не знаю...(если, что напишу ответ в коментарии) 2 задание Ответы: а) не знаю, прости... б) Нужно: 25/12÷(-25/9)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В шаре на растояние 3 см от центра проведено сечения, радиуса которого 4 см. Найти S ??оответствующий сферы.
Русский язык
Отгадай загадки обозначить число глаголов 1)Весной веселит,летомхолодит,Осенью п??тает,зимой согревает(........)2)Ветки носят ,глину роют ,На реке ...
Русский язык
Какие имена прилагательные являются проверочными словами? Мягко-мягкий темно-тёмный известный-весть звонок-звонкий