Ответьте пожалуйста кратко и более подробно))

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1.В состав живых организмов входят органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты) и неорганические вещества (вода, минеральные соли). 2.Органические вещества — белки, липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и некоторые биологически активные вещества, например гормоны, ферменты и фитогормоны. Неорганические — вода, соли, кислоты, щелочи и все химические элементы. 3.Вода является прекрасным растворителем по своей природе. Без неё невозможен обмен веществ в нашем организме. При её помощи по телу человека распределяются различные нужные для работы организма вещества. 4.Как известно, человек должен питаться разнообразной пищей, для того, чтобы в организм поступали питательные вещества. Пища бывает растительного и животного происхождения и в ее состав входят такие питательные вещества как белки, жиры, углеводы, витамины, вода и минеральные соли. Минеральные соли содержат все натуральные продукты (фрукты, овощи, мясо, хлеб, яйца, крупы). Витаминами богаты овощи и фрукты, рыбий жир, печень, мясо. Суточное потребление человеком минеральных солей должно составлять около 10 грамм. Минеральные соли обеспечивают прочность костей и зубов. Они входят в состав крови и желудочного сока. 5.Участвуют в процессе усвоения жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов. Служат материалом для построения клеток, тканей и органов, образования ферментов и большинства гормонов, гемоглобина и других соединений. 6.1)Лактоза является важнейшим компонентом млекопитающих. 2)Сахароза в растениях служит растворимым резервным углеводом , а также транспортной формой продуктов фотосинтеза , которая легко переносится по растению. 3)Глюкоза - основной источник энергии для клеток, она содержится в клетках всех живых организмах. 4)Фруктоза в свободном виде присутствует в вакуолях клеток растений. 5)Крахмал синтезируется в клетках растений и откладывается в виде так называемых крахмальных зёрен. 6) Гликоген( грибы, животные и человек) откладывается в мышцах и клетках печени в виде крошечных гранул. 7) Хитин входит в состав кутикулы членистоногих , клеточных оболочек многих грибов и некоторых протистов. Всё что знаю, про углеводы) 7.Энергетическая. Энергетическая ценность жира составляет около 9,1 ккал на грамм, что позволяет считать жиры лучшим источником энергии для организма. По этой причине жиры депонируются в организме в виде жировых отложений для создания запасов энергии. Защитная. Жировая ткань, обволакивая все хрупкие органы человека, фактически защищает их от механических сотрясений и травм, смягчая и амортизируя результаты внешних воздействий. Теплоизолирующая. Благодаря крайне низкой теплопроводности, жиры – прекрасный изолятор, сохраняющий тепло тела и защищающий его от переохлаждения. 8.Нуклеиновые кислоты. 9.Тела неживой природы состоят из простых химических соединений: минералы, простые кислоты, соли, щёлочи, а живые организмы состоят из нуклеиновых кислот, органических веществ. Более сложные соединения, формулы химические. 10.клетки живый организмов едины по хим.составу,жизнедеятельности,4 главный элемента присущи всем живым клеткам живых организмов:кислород,азот,водород,углерод