Отзыв о книжке Витя Малеев в школе и дома Николая Николаевича Носова. Срочно!

Гость: Гость:

Я читала ее достаточно давно, поэтому не обисуйте. Мне очень понравилась эта книжка. Она очень добрая и позитивная. Это произведение будет прочитать не только детям, но и взрослым. В этой книжки описываются приключения Кости и Вити. Когда читаешь, то совершенно забываешь о всем происходящем. Эта книжка переносит вас в другой мир. Не такой серый и скучный, а очень интересный и забавный. Автор пытается донести до нас смысл: настоящая дружба состоит не в том, чтобы прощать слабости своих товарищей, а в том, чтобы быть требовательным к своим друзьям. Я старалась. Подкоректируйте и немного исправте:) Все будет готово. ♡Надеюсь помогла♡