Отзыв произведения Салтыкова Шедрина из сказки мудрый пескал

Гость: Гость:

Щедрин хотел сказать, что мы не должны всю жизнь просидеть, так сказать ничего не делая, потому что жизнь дается всего один раз, надо радоваться, давать какие-то полезные советы, помогать, что-то делать для себя. А вот этот "премудрый пескарь" просидел в своей норе всю жизнь, и когда он умирал, то ему страшно, что он прожил бесполезную жизнь, ничего не сделал. 0/0