Отзыв произведения Салтыкова Шедрина из сказки мудрый пескал
Литература
Отзыв произведения Салтыкова Шедрина из сказки мудрый пескал
Ответ(ы):
Гость:
Щедрин хотел сказать, что мы не должны всю жизнь просидеть, так сказать ничего не делая, потому что жизнь дается всего один раз, надо радоваться, давать какие-то полезные советы, помогать, что-то делать для себя. А вот этот "премудрый пескарь" просидел в своей норе всю жизнь, и когда он умирал, то ему страшно, что он прожил бесполезную жизнь, ничего не сделал. 0/0
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