Өзің қалаған аң немесе құс туралы сипаттау мәтінін жаз
Қазақ тiлi
Өзің қалаған аң немесе құс туралы сипаттау мәтінін жаз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен сипаттайтын аң мұрны жоқ құлағы бар ауызы жоқ тілі бар
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