П=А ЯКШО А=П РИШИ ЗПРИШ В ЗАДАЧУ ШТОП ПОЛУЧИТЬ 12 ОК

Математика
П=А ЯКШО А=П РИШИ ЗПРИШ В ЗАДАЧУ ШТОП ПОЛУЧИТЬ 12 ОК
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Гость:
Что значит П=А, А=П объясни пж
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