П=А ЯКШО А=П РИШИ ЗПРИШ В ЗАДАЧУ ШТОП ПОЛУЧИТЬ 12 ОК
Математика
П=А ЯКШО А=П РИШИ ЗПРИШ В ЗАДАЧУ ШТОП ПОЛУЧИТЬ 12 ОК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что значит П=А, А=П объясни пж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какую массу древесного угля надо сжечь,чтобы нагреть воду массой 1 кг на 70 С ?Удель??ая теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг С)Удельная теплота сгорани...
История
Помогите пожалуйста. Сделайте подругому вот этот текст. Нам задали написать рассказ от имени участка восстания Степана Разина
Математика
Из цифр 0 2 6 7 8 Составь самое большое двузначное число и самое маленькое двузначное число. Найдите разность полученных чисел в ответ запиши это р...