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Парабола y=3x²+12x-5 срооооочно пожалуйста
Математика
Парабола y=3x²+12x-5 срооооочно пожалуйста
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Гость:
Что надо? Понятно что это парабола
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