Перечислети все традиции казачий семьи. срочно пожалуйста...
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Перечислети все традиции казачий семьи. срочно пожалуйста...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помни брат что у казаков дружба-обычай товарищество-традиции гостиприимство-закон
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