Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритные размеры багажа, разрешенного к бесплатному провозу. 3. В хозяйственном магазине...
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Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритные размеры багажа, разрешенного к бесплатному провозу. 3. В хозяйственном магазине мы купили десять метров двужильного провода. 4. Нашим специалистам предстоит решить не одну дилемму. 5. Студент, слушая преподавателя, согласно кивал головой. 6. Он давно закрепил за собой имидж коррумпированного чиновника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Индейцы - коренные жители Индии (Индусы - те, кто исповедует индуизм). 2. В Правилах оговорены габариты или размеры багажа, разрешенного к бесплатному провозу. 3. В хозяйственном магазине мы купили десять метров двукабельного провода. 4. Нашим специалистам предстоит решить не одну проблему. 5. Студент, слушая преподавателя, соглашаясь, кивал головой. 6. Он давно закрепил за собой статус коррумпированного чиновника.
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