Перепишите предложеня, выделяя лексические ошибки и указывая тип каждой. 1. Инду??ы - коренные жители Индии. 2. В Правилах оговорены габаритные размеры багажа, разрешенного к бесплатному провозу. 3. В хозяйственном магазине...

Гость: Гость:

1. Индейцы - коренные жители Индии (Индусы - те, кто исповедует индуизм). 2. В Правилах оговорены габариты или размеры багажа, разрешенного к бесплатному провозу. 3. В хозяйственном магазине мы купили десять метров двукабельного провода. 4. Нашим специалистам предстоит решить не одну проблему. 5. Студент, слушая преподавателя, соглашаясь, кивал головой. 6. Он давно закрепил за собой статус коррумпированного чиновника.