Переведи предложения: 1. Ты любишь играть в футбол? 2. Она ходит в школу каждый день
Английский язык
Переведи предложения: 1. Ты любишь играть в футбол? 2. Она ходит в школу каждый день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Do you like playing football? 2)She is going at scool every day
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