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Переведите 21кб в бит)))
Информатика
Переведите 21кб в бит)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 кбайт=1024 байт 1 байт=8 бит 21 кбайт= 21*1024*8=172032 бит
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