Переведите. Дам 20 балов
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Переведите. Дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет. Вот и пятница снова. Я люблю выходные. Сейчас я наслаждаюсь мелочами, вкусным кусочком пиццы и хорошей книгой. Что заставило меня задуматься: если бы я была на необитаемом острове, какие бы маленькие радости я бы хотела иметь? Да, вопрос старого необитаемого острова. Давайте поиграем в «Любимые вещи для Пятницы». Основные правила: Вы не можете взять людей, телевизоры или компьютеры. Вот то, что я бы взяла … Еда. Хорошо, так как это моя фантазия, я бы хотела все виды мороженого и тортов. Может быть, гамбургер и гигантскую пиццу … И я бы взяла что-нибудь шоколадное, или, вернее, все, шоколадное. Музыка. Это должно быть для меня на острове. Я бы взяла свою музыкальную коллекцию на CD-плеер, который бы никогда не переставал играть. Книги. Большая библиотека была бы замечательна, не так ли? Так как это все воображаемо, я бы взяла целую библиотеку. Итак, теперь ваша очередь. Что бы вы хотели взять на свой необитаемый остров? Без каких вещей вы не могли бы жить?
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