Переведите пожалуйста! поставлю лайк и сделаю как лучшей ответ

Гость: Гость:

Р: Привет! Это Фонд Дикого Мира, чем я могу вам помочь? М:Привет. Я хочу сделать сделать денежное подертвование Р: Это чудесно. Вы предпочитаете сделать одно или же регулярное месячное пожертвование? М: Каждый мсяц, будьте добры. Например 25 каджый месяц. Р: Очень щедро однако. А вы знаете что у нас плюс еще и членство, не так ли? М: Правда? И чем это может помочь(какова от него польза)? Р: Вы получаете наш журнал каждые три месяца и получаете регулярные сообщения о нашей компании. М:Хорошо. Это чудесно. Как я могу оплатить? Р: Дайте мне ваши банковские ведомости. Это Барклай банк, номер аккаунта: 395... Скажите мн ваш адрес и имя, пожалуйста М: Конечно. Меня зовут Метт Рузел и я живу на 34 Скарсдайл Роуд, Бромли, Кент. Р: Очень вам благодарен. Скоро вы получите последний журнал о пробемах Фонда Дикого Мира и пригласительный(членский) пакет. М:Спасибо большое, пока.