В каких числительных мягкий знак пишется в середине , а в каких -на конце?
Русский язык
В каких числительных мягкий знак пишется в середине , а в каких -на конце?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В конце числительных пять, шесть, девять, десять, от одиннадцати до двадцати и в числівнику тридцать. 2. В косвенных падежах после буквы, что обозначает мягкий согласный перед е и окончанием -ма: трех, двадцати тремя, двадцатью. 3. В именительном падеже числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от пятисот до девятисот мягкий знак не пишется ни в середине, ни в конце слова: пятьдесят, восемьдесят. 4. В косвенных падежах числительных, обозначающие сотни, мягкий знак употребляется в их первой части: трехсот, тремстам, тремястами.
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